Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Honstetten, Lkr. Konstanz) Unfall im Wasserburger Tal - zwei verletzte Personen und hoher Blechschaden (13.03.2025)

Eigeltingen, Honstetten (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich im Wasserburger Tal ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt worden sind und hoher Sachschaden entstanden ist. Eine 28-Jährige war mit einem Ford Puma vom Schenkenberger Hof in Richtung der Einmündung auf die Kreisstraße 6177 - unterhalb des Wasserburger Hofs - unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve geriet sie zu weit mittig und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Passat eines 63-Jährigen. Infolge des Zusammenstoß kam die junge Frau mit ihrem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baumstumpf neben der Fahrbahn, durch den der Wagen wiederum zurück auf die Straße schleuderte wo er schließlich liegen blieb. Sowohl die 28-Jährige als auch der 63-Jährige erlitten Verletzungen. Rettungswagen brachte sie in umliegende Krankenhäuser. An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und anschließenden Reinigung der Fahrbahn war die Straße zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell