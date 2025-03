Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, K6165, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung der K6165 auf die A98 bei Stockach-West - zwei Personen verletzt (13.03.2025)

Stockach

Eine verletzte Person und Blechschaden in noch unbekannter Höhe sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Einmündung der Kreisstraße 6165 auf die Autobahn 98 zwischen Wahlwies und Stockach ereignet hat. Ein 37 -Jähriger fuhr um kurz vor 6 Uhr mit einem VW Golf von Wahlwies in Richtung Stockach. Auf der Einmündung zur A98 bog er nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden BMW eines ebenfalls 37 Jahre alten Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Golf und stieß in der Folge im Bereich der Autobahnabfahrt mit einem Lastwagen zusammen. Der VW-Fahrer erlitt durch die Kollisionen Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

