Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruchsversuch am Neuen Markt - Zeugenaufruf (11.03.2025 - 12.03.2025)

VS-Villingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Einbrecher dabei gescheitert in eine Firma an der Straße "Neuer Markt" einzubrechen. Zwischen 18 Uhr und 7 Uhr versuchten Einbrecher sich gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle zu verschaffen. An zwei verschiedenen Zugangsmöglichkeiten versuchten die Unbekannten einzudringen. Die stabile Bauweise eines Lagertors und einer Eingangstüre verhinderte Schlimmeres. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Die Polizei in Villingen erbittet unter der Telefonnummer 07721 / 6010 Hinweise zum Tatgeschehen.

