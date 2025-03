Hüfingen (ots) - Die bei einem Unfall am 05.02.2025 schwer verletzte 62-jährige Radfahrerin ist am Dienstagabend in einem Krankenhaus verstorben. Wir berichteten bereits zu dem Unfall unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5965475 Rückfragen bitte an: Daniel Brill Polizeipräsidium Konstanz ...

mehr