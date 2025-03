VS-Villingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Einbrecher dabei gescheitert in eine Firma an der Straße "Neuer Markt" einzubrechen. Zwischen 18 Uhr und 7 Uhr versuchten Einbrecher sich gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle zu verschaffen. An zwei verschiedenen Zugangsmöglichkeiten versuchten die ...

mehr