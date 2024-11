POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Wassenberg (ots) - Indem sie eine Seitenscheibe einschlugen drangen Unbekannte in einen Pkw ein, der an der Straße Am, Stern parkte. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren. Die Tat wurde zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr am Montag, 18. November, begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

