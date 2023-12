LPI-GTH: Wochenendausfahrt mit Folgen

Eisenach (ots) - Unbekannte haben heute Nacht gegen 04.00 Uhr einen Briefkasten an einem Wohnhaus in der Kappellenstraße mit einem Silvesterknaller zerstört. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen zum Verursacher unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0327048/2023. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr