FW-RE: Brand auf landwirtschaftlichem Gelände - ein verletzter Feuerwehrmann

Recklinghausen (ots) - Am Samstagmittag (04.03.2023) wurde die Feuerwehr Recklinghausen in kurzer Abfolge zu zwei Brandeinsätzen alarmiert. Glücklicherweise gab es bei beiden Bränden keine Verletzten. Unter anderem kam es zu einem Brand im Schwimmbad an der Herner Straße. Der erste Notruf erreichte die Feuerwehr Recklinghausen um 13.07 Uhr. Die Leitstelle ...

