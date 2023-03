Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brand in leerstehendem Gebäude

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Dienstagabend (28.02.2023) kam es zu einem Brand in einem leerstehendem Gebäude in Recklinghausen-Süd. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 18.19 Uhr zur Nahestraße gerufen. Bereits während der Anfahrt der ersten Kräfte war eine deutliche Rauchentwicklung über der Südstadt erkennbar. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Feuer- und Rettungswache waren bei einem vorherigen, zu Einsatzbegin noch andauernden Einsatz an der Overbergstraße in König-Ludwig und hatten somit eine kurze Anfahrt.

Bei Eintreffen brannte es im ersten Obergeschoss eines leerstehenden Gebäudes. Das Objekt war den Einsatzkräften u.a. durch bereits mehrere Brände in der jüngeren Vergangenheit bekannt. Parallel wurde ein Außenangriff und ein gezielter Innenangriff durchgeführt. Zeitgleich wurde das Gebäude auf eventuell anwesende Personen kontrolliert, allerdings ohne Feststellung.

Der Löschangriff zeigte schnell Wirkung. Im Anschluss erfolgten kleinere Nachlöscharbeiten.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis 20.30 Uhr an. Im Einsatz befanden sich die Kräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, die ehrenamtlichen Löschzüge Süd, Ost und Suderwich, die Einsatzleitfunktionen A- und B-Dienst sowie der Rettungsdienst mit einem Notarzt und einem RTW. Zeitweise wurde der Einsatz durch den Einsatzleitwagen (ELW 2) des Kreises Recklinghausen unterstützt. Der Löschzug Speckhorn sicherte an der Feuer- und Rettungswache den Grundschutz für das weitere Stadtgebiet für mögliche Paralleleinsätze.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft geben und verweist an die Polizei, welche ihrerseits in eigener Zuständigkeit tätig wird.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell