FW-RE: Zwei nahezu zeitgleiche Brandeinsätze verlaufen glimpflich - Brand in Schwimmbad

Recklinghausen (ots)

Am Samstagmittag (04.03.2023) wurde die Feuerwehr Recklinghausen in kurzer Abfolge zu zwei Brandeinsätzen alarmiert. Glücklicherweise gab es bei beiden Bränden keine Verletzten. Unter anderem kam es zu einem Brand im Schwimmbad an der Herner Straße.

Der erste Notruf erreichte die Feuerwehr Recklinghausen um 13.07 Uhr. Die Leitstelle alarmierte mit dem Einsatzstichwort "Wohnungsbrand - Menschenleben in Gefahr" die Einsatzkräfte zur Herner Straße.

Vor Ort befand sich bereits der Wohnungsnutzer auf dem Balkon im Freien. Seine Wohnung im ersten Obergeschoss war verraucht. Die Einsatzkräfte retteten den Bewohner vom Balkon. Der Brandherd konnte zum Glück schnell in der Küche als vergessene Töpfe mit Speisen auf der Kochstelle identifiziert werden. Die Wehrleute setzten Hochleistungslüfter ein, um das Gebäude von Rauchgasen zu befreien. Der Einsatz bei dieser Einsatzstelle konnte schnell beendet werden. Der Bewohner wurde durch den Rettungsdienst untersucht, konnte aber unverletzt vor Ort bleiben und musste nicht ins Krankenhaus transportiert werden.

Bereits um 13.18 Uhr erreichte die Einsatzkräfte, noch während des laufenden ersten Einsatzes, eine weitere Notrufmeldung. Hierbei handelte es sich um eine Brandmeldung aus dem Schwimmbad an der Herner Straße, nur wenige Meter weiter.

Bei Eintreffen war der Schwimm- und Übungsbetrieb im Hallenbad bereits eingestellt und das Gebäude weitestgehend geräumt. Ein vorsorglich bestellter Bus zur Unterbringung der circa 100 Personen aus dem Schwimmbad kam nicht mehr zum Einsatz, da bereits die meisten Personen eigenständig versorgt waren. Zwei Personen mussten durch den Rettungsdienst notärztlich untersucht werden, verblieben aber ohne Verletzungen vor Ort.

Die Einsatzkräfte löschten eine Maschine im ersten Obergeschoss des Hallenbads ab. Bereits um 13.45 Uhr konnte der Einsatzleiter "Feuer unter Kontrolle" melden. Der Einsatz der Feuerwehr war schlussendlich um 14.15 Uhr beendet.

In den Einsätzen waren die hauptamtliche Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, der B-Dienst als Einsatzleiter und die ehrenamtlichen Löschzüge Altstadt, Hochlar, Süd und Suderwich sowie der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und zwei Notärzten im Einsatz. Der Rettungsdienst Recklinghausen wurde durch den Rettungsdienst der Stadt Marl unterstützt. Der Löschzug Süd sicherte zeitweise an der Feuer- und Rettungswache den Grundschutz für mögliche weitere Einsätze.

Zu Brandursachen und Schadenshöhen kann die Feuerwehr keine Auskunft geben und verweist auf die polizeilichen Ermittlungen.

