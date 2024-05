Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Supermarkt

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Dienstag (28.05.2024) auf Mittwoch (29.05.2024) beschädigten Unbekannte die Eingangstür des Supermarkts am Jakobsplatz. An der Schiebetür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Jakobsplatz in der letzten Nacht gemacht haben. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

