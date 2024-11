POL-HS: Werkzeuge aus Keller entwendet

Wegberg-Merbeck (ots) - Unbekannte Täter versuchten zwischen 19.20 Uhr am 17. November (Sonntag) und 15.40 Uhr am 18. November (Montag) durch die Hauseingangstür in ein Wohnhaus an der Talstraße einzudringen. Als dies nicht gelang, brachen sie eine andere Tür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Ob die Täter etwas entwendeten, wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

