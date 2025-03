Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach

Lkr. Rottweil) - Mercedes überschlägt sich und bleibt auf Leitplanke liegen - Fahrerin verletzt (13.03.2025)

Lauterbach (ots)

Am späten Donnerstagabend hat sich eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Landesstraße 108 zwischen Schramberg und Lauterbach mehrfach überschlagen und dabei Verletzungen zugezogen.

Die Frau kam mit einem Mercedes-Benz der A-Klasse gegen 22:00 Uhr auf der L108 in Fahrtrichtung Lauterbach auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen die linke Leitplanke und überschlug sich mehrfach. Anschließen schleuderte der Wagen zurück auf die eigentliche Fahrbahn, kollidierte mit der dortigen Leitplanke und kam schließlich quer auf dieser zum Stillstand.

Die 21-Jährige zog sich lediglich leichtere Verletzungen zu, sodass ein Krankenhausaufenthalt nicht notwendig war.

Am Mercedes-Benz entstanden erhebliche Beschädigungen in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. An den beiden Leitplanken entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

