Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Trebnitzer Straße

Gera (ots)

Gera: Aufgrund von Durchsuchungsmaßnahmen zu Diebstahlhandlungen kamen am gestrigen Tag (07.11.2024) mehrere Polizeistreifen in einem Unterkunftsgebäude in der Trebnitzer Straße zum Einsatz. Die Durchsuchungsmaßnahmen richteten sich dabei gegen einen 42-jährigen Anwohner (marokkanisch), in dessen Wohnung Beweismittel sichergestellt werden konnten. Ergänzend dazu leistete der 42 Jahre alte Mann im Zuge der Maßnahmen Widerstand, wobei er sich verletzte. Ebenso wurde ein Polizeibeamter aufgrund des Widerstandes verletzt. Die Ermittlungen gegen den 42-Jährigen, welcher festgenommen wurde, dauern weiter an. (RK)

