Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Gera (ots)

Gera: Zu einem Unfall zwischen einem Pkw Audi und einer Straßenbahn kam es gestern Vormittag (07.11.2024), gegen 10:00 Uhr in der Schleizer Straße / Nürnberger Straße. Nach vorliegenden Informationen beabsichtigte der Pkw-Fahrer (38) in der Nürnberger Straße, am Abzweig Schleizer Straße, nach links abzubiegen. Hierbei bemerkte er die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn offenbar zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrer des Pkw Audi (Rechtslenker) blieb unverletzt. Allerdings wurden zwei seiner drei Mitfahrer (m/w) leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. In der Straßenbahn selbst blieben alle Insassen unverletzt. Durch den Unfall entstanden am Audi enorme Schäden. Auch die Straßenbahn wurde nicht unerheblich beschädigt. Im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme kam es temporär zu Verkehrseinschränkungen. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell