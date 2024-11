Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellerboxen aufgebrochen

Altenburg (ots)

Schmölln: Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 05.11.2024, 12:00 Uhr bis 06.11.2024, 10:45 Uhr in insgesamt drei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Grüntalstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Haus, drangen gewaltsam in die Kellerboxen ein und durchsuchten diese. Nach Angaben der Geschädigten wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0287317/2024 entgegen.(CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell