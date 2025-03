Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung vor einer Bar am Zähringerplatz (14.03.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Freitag ist es vor einer Bar am "Zähringerplatz" zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 01.30 Uhr bestellten sich zwei Männer im Alter von 19 und 28 Jahren ein Taxi. Als kurz darauf zwei Taxi vor der "Bond Bar" hielten, kam es zu einem verbalen Disput zwischen den beiden jungen Männern und zumindest einem der Taxifahrer. Währenddessen kam eine 43-jährige Besucherin der Bar hinzu und versuchte den Streit zu schlichten, wobei sie in das Handgemenge eingriff und dabei Verletzungen erlitt.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

