Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Büsingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Unbekannter fährt Fußgänger an und flüchtet - 20-Jähriger schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen (14.03.2025)

Büsingen am Hochrhein (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Freitagmorgen auf dem Postweg ereignet hat. Gegen 06.40 Uhr bog ein unbekannter Autofahrer von der Straße "Am Äckerle" kommend nach rechts auf den Postweg ab. Nach wenigen Metern erfasste der Unbekannte einen gerade die Straße querenden 20-jährigen Fußgänger. Ohne sich um den durch den Zusammenstoß schwer verletzten Mann zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch nach der Kollision einfach davon. Der 20-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zu dem flüchtigen Verursacherfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunkelblauen Kleinwagen (Renault Clio-Klasse) gehandelt haben soll.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Kleinwagen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell