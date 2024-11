Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Auf Radfahrer eingeschlagen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es in Twist zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Dabei war ein 58-Jähriger gegen 12.50 Uhr auf einem Fahrrad auf der Straße Schwarzer Weg. Ein weiterer männlicher Radfahrer überholte den Mann kurz nach der Einmündung zur Flensbergstraße und schlug ihn, sodass der 58-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Zeugen, sowie insbesondere zwei männliche Personen, die mit ihren Pkw auf dem Schwarzen Weg in Richtung Apotheke fuhren und in Höhe der Unfallstelle anhielten, um dem gestürzten Fahrradfahrer zu helfen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

