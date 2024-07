Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkrs. Tuttlingen) Brandstiftung durch Bewohner führt zu enormen Rettungsaufgebot (28.07.2024)

Geisingen (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 08:35 Uhr kam es zu einem Brandgeschehen in einem Alten- und Pflegeheim in 78187 Geisingen, in der Tuttlinger Straße. Auf Grund der Einsatzörtlichkeit wurden eine Vielzahl von Rettungskräften, als auch ein Rettungshubschrauber an die Örtlichkeit entsandt. Tatsächlich waren in einem Zimmer ein Fernseher und eine Bettdecke in Brand geraten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss von Brandstiftung durch einen 72-jährigen Bewohner ausgegangen werden. Durch das beherzte Eingreifen von Bediensteten der Einrichtung konnte der Brand gelöscht werden, so dass die Feuerwehr das leicht verrauchte Gebäude lediglich noch belüften und sichern musste. Auch eine Evakuierung weiterer Bewohner konnte unterbleiben. Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Durch den Brand wurden zwei Personen in Form von Rauchgasintoxikation leicht verletzt und stationär in Kliniken aufgenommen. Die Rettungskräfte erschienen mit 22 Fahrzeugen und ca. 35 Mann, vier Notärzten, einem Rettungshubschrauber sowie vier Feuerwehrfahrzeuge mit ca. 20 Mann, vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell