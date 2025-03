POL-BOR: Borken-Gemen - Pkw stößt mit Krad zusammen

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Heidener Straße; Unfallzeit: 08.03.2025, 20.55 Uhr; Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Borken erlitten. Ein 57-Jähriger war mit seinem Auto gegen 20.55 Uhr auf der Heidener Straße, Landesstraße 60, außerorts in Richtung Borken unterwegs. In Höhe der Unfallstelle zwischen der Auffahrt zur Bundesstraße 67 in Richtung Bocholt und einem ...

