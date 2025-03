Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vor Auto gestolpert und schwer verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 08.03.2025, 20.55 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Borken erlitten. Ein 57-Jähriger war mit seinem Auto gegen 20.55 Uhr auf der Heidener Straße, Landesstraße 60, außerorts in Richtung Borken unterwegs. In Höhe der Unfallstelle zwischen der Auffahrt zur Bundesstraße 67 in Richtung Bocholt und einem Pendlerparkplatz stolperte unvermittelt der 30-Jährige vor das Fahrzeug des Borkeners. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Heidener schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Um eine mögliche Alkoholisierung des Fußgängers zu prüfen, erfolgte im Krankenhaus auch die Entnahme einer Blutprobe. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell