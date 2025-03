Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: - Brand einer Firmenhalle - Abschlussmeldung -

Gescher Hochmoor (ots)

Am 08.03.2025, um 14:53 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Firmenhalle in Gescher Hochmoor. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Gescher gelöscht werden. Es kann noch keine Schadenshöhe genannt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell