POL-CLP: Einzelmeldung aus Vechta - Korrektur der Farbe des Verursacherfahrzeuges

Cloppenburg/Vechta Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 04.04.2025, ist es gegen 15:55 Uhr in der Marschstraße in Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Im Begegnungsverkehr ist ein ca. 50cmx10cm großes Holzstück von der Ladungsfläche eines silbern-blauen Pritschenwagens geflogen und anschließend gegen einen entgegenkommenden PKW Smart geprallt. Es entstand am Smart Sachschaden. Laut Angabe der Geschädigten sei der Unfallverursacher zunächst angehalten, hätte jedoch anschließend die Fahrt fortgesetzt und sich somit unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta - 04441/9430 - in Verbindung zu setzen.

