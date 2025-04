POL-CLP: Pressemeldung Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Kupferdiebstahl In der Zeit von Mittwoch, 02.04.2025 (17:00 Uhr), bis Donnerstag, 03.04.2025 (08:00 Uhr), drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Metallhandels an der Carl-Benz-Straße in Bakum ein. Dort entwendeten sie ca. eine Tonne Kupferkabel und flüchteten in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Vechta ...

mehr