Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 04.04./05.04.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand eines Hochsitzes / Zeugenaufruf Am Freitag, 04.04.2025 wurde um 17:26 Uhr der Brand einer sog. Ansitzeinrichtung (Hochsitz) gemeldet. Dieser befindet sich an einer landwirtschaftlichen Fläche im Bereich der Resthauser Straße in Cloppenburg. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Cloppenburg gelöscht. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Es werden Ermittlungen zur Brandursache geführt, eine vorsätzliche Inbrandsetzung ist möglich. Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 zu informieren.

Garrel - Brand eines PKW-Anhängers / Zeugenaufruf Am Freitag, 04.04.2025 gegen 22:49 Uhr kam es aus ungeklärter Ursache zum Brand eines beladenen PKW-Anhängers welcher auf einem Grundstück an der Böseler Straße abgestellt war. Hierdurch wurden der Anhänger, ein Holzzaun sowie ein geparkter PKW beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe können zurzeit noch nicht gemacht werden. Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten sich unter 04471/18600 bei der Polizei Cloppenburg zu melden.

Garrel - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf Im Zeitraum 03.04.2025, 14:00 Uhr bis 04.04.2025, 02:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Hotels am Drei-Brücken-Weg in Garrel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich danach unerlaubt. Es entstand ein geschätzter Fremdschaden von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0447118600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen Am Freitag 04.04.2025 gegen 11:13 Uhr befährt ein 20-jähriger aus Garrel den Herzog-Erich-Ring in Cloppenburg in Richtung "Alte Löninger Straße". An der Kreuzung Krapendorfer Kämpe kommt es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden und bevorrechtigten PKW einer 28-jährigen aus Twistringen. Beide Beteiligte sowie ein 32-jähriger Mitfahrer werden leicht verletzt. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf Am Freitag, 04.04.2025, gegen 18:30 Uhr kam es in Cloppenburg auf der Straße "Am alten Gaswerk" im Bereich des dortigen Busbahnhofes zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW eines 46-jährigen aus Emstek und einem mit zwei Personen besetzten Kleinkraftrad. Anschließend kollidierte das Kleinkraftrad noch mit einem geparkten PKW. Der mutmaßlich männliche Fahrzeugführer des Kleinkraftrades und seine mutmaßlich weibliche Mitfahrerin entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter 0447118600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall auf Parkplatz / Zeugenaufruf Am Freitag 04.04.2025 gegen 19:15 Uhr soll es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Emsteker Straße 67 in Cloppenburg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW gekommen sein. Da unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht wurden, werden Zeugen hiermit gebeten sich unter 0447118600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

