Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - PKW in Leitplanke / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 03.04.2025, befuhr ein unbekannter PKW-Führer gegen 02:38 Uhr die Straße Am Vosseberg, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke kollidierte. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge, der auf den Unfall aufmerksam wurde, konnte mutmaßlich einen weißen BMW 1er mit starkem Frontschaden beschreiben. Darüber hinaus wurden an der Unfallstelle diverse Fahrzeugteile aufgefunden. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum verursachenden Fahrzeug, können der Polizei in Löningen unter 05432/803840 mitgeteilt werden.

