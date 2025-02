Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugensuche nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B39 bei Weidenthal

Weidenthal (ots)

Am Samstag (15.02.2025), kurz nach 17.10 h, wurde der Polizei in Neustadt an der Weinstraße ein Fahrzeug gemeldet, welches in einer andere Verkehrsteilnehmer gefährdenden Fahrweise auf der Bundestraße 39 zwischen Weidenthal und Lambrecht/Pfalz geführt wurde. Dieser Pkw konnte durch eine Funkstreife kurz vor Neustadt an der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht nun Zeugen und Geschädigte, die weitere Angaben zur Fahrweise des durch den 25jährigen Beschuldigten geführten schwarzen Opel Corsa-B mit Karlsruher Kennzeichen (KA) machen können. Durch die Fahrweise kam es nach bisher vorliegenden Zeugenaussagen auf der kurvigen und unübersichtlichen Strecke offenbar zu mehreren "Beinaheunfällen", die nur durch die schnelle Reaktion der anderen Verkehrsteilnehmer verhindert wurden. Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße zu melden.

