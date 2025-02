Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt-Sausenheim - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Grünstadt (ots)

Am Abend des 14.02.2025 versuchten sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Trifelsstraße in Grünstadt - Ortsteil Sausenheim zu verschaffen. Die Täter scheiterten und konnten die Fenster nicht vollständig aufhebeln, wodurch zum Glück lediglich geringer Sachschaden entstand. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

