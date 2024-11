Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter drangen am Samstag (02.11.2024) in einen metallverarbeitenden Betrieb im Industriegebiet "Askay" ein. Am späten Abend lösten die Täter in der Firma gegen 23.30 Uhr einen Alarm aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand entfernten sie sich anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Aus dem Betrieb wurden nach erster Sichtung Metallteile im Wert eines unteren vierstelligen Eurobetrages entwendet. Der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen.

