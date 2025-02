POL-PDNW: Lediglich ein Glas Wein getrunken...

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Zeit von Samstag,den 08.02.2025 bis Donnerstag, den 13.02.2025 wurde in der Zwerchgasse durch bislang unbekannte Täter das Werbeschild eines Cafés beschädigt. Das in der Höhe am Haus angebrachte Schild wurde offensichtlich mit einem unbekannten Gegenstand beworfen und beschädigt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Matthias Reinhardt Telefon: 06321-854-4202 E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de ...

