POL-BS: Wohnmobilfahrer flüchtet vor Polizei - Festnahme

Braunschweig (ots) - Täter nach Verfolgungsfahrt in Magdeburg festgenommen Schuhstraße, 20.01.25, 01:30 Uhr Am frühen Montagmorgen wurden Zeugen durch einen lauten Knall und eine Alarmanlage auf einen Einbruch in einem Telefonshop in der Schuhstraße aufmerksam und alarmierten die Polizei. Zwei Täter flüchteten zunächst zu Fuß und stiegen dann in ein Auto, in welchem ein dritter Täter wartete. Als eintreffende Polizeibeamte an das Auto herantraten, beschleunigte ...

