Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an einem Pkw

Rinteln (ots)

(bae)Durch einen 54-jährigen aus Oberasbach wurde am 02.11.2024 bei der Polizei in Rinteln eine Sachbeschädigung an seinem Pkw angezeigt. Er hatte seinen VW in der Nacht vom 01.11.2024 auf den 02.11.2024 in der Behrenstraße in Rinteln abgestellt. Als er am 02.11.2024 gegen 09:00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass der Wagen beschädigt worden war. Wer Beobachtungen im fraglichen Zeitraum gemacht hat, die zur Aufklärung der Tat dienen können, möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzte. An dem Pkw ist ein Schaden in Höhe von 700 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell