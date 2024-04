Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand eines Gartenhäuschens

Rommerskirchen (ots)

Am Dienstag (23.04.), gegen 05 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von dem Brand eines Gartenhäuschens auf der Straße "Zur Mühle" in Hoeningen. Beim Eintreffen der Beamten stand die Gartenhütte, auf dem Grundstück eines freistehenden Hauses gelegen, in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Erkenntnisse zur Brandursache konnte vor Ort nicht gewonnen werden.

Hierzu hat das Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell