Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - PKW-Diebstahl

Am Donnerstag, den 03.04.2025, in der Zeit von 01:30 Uhr bis 04:45 Uhr, betraten unbekannte Täter das Grundstück eines Bauernhofes an der Garther Straße in Emstek und begaben sich zu einem offenen Stallunterstand. Dort verschafften sie sich Zugang zu einem weißen VW Caddy (Erstzulassung 2011) und entwendeten diesen. Da der PKW einen Katalysatorschaden aufweist, kann er derzeit eine nicht genau definierte Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek / Drantum - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Donnerstag, den 03.04.2025, kam es gegen 14:00 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall zweier PKWs. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 30-jährige PKW-Führerin aus Wardenburg die Emsteker Straße in Fahrtrichtung Emstek, als sie beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Dies übersah eine nachfolgende 53-jährige Emstekerin, die sich im Überholvorgang befand. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 15500,- EUR geschätzt.

Löningen - Versuchter Einbruch in Bahnhofsgebäude

In der Zeit von Freitag, den 07.03.2025, bis Mittwoch, den 02.04.2025, versuchten unbekannte Täter Fenster und Türen an der Rückseite des Bahnhofgebäudes gewaltsam zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen misslang der Versuch. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 800,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Donnerstag, den 03.04.2025, befuhr ein 28-jähriger PKW-Führer aus Lahn die Bahnhofsallee in Fahrtrichtung Vinner Weg. An der Kreuzung Vinner Weg / Bahnhofsallee / Ulmenweg bog dieser in den Vinner Weg ab. Hierbei übersah er einen 12-jährigen Fahrradfahrer aus Löningen, welcher den anliegenden Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Südtangente befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 500,- EUR.

Cloppenburg - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, den 03.04.2025, wurde ein 46-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg in der Wieselstraße kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf den Einfluss durch THC. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 03.04.2025, befuhr ein 22-jähriger Fahrradfahrer gegen 19:30 Uhr aus Höltinghausen die Große Straße in Fahrtrichtung Alte Bundesstraße. In Höhe der Einmündung Dr.-Niemann-Straße bremste ein unbekannter PKW-Fahrer vor ihm abrupt ab, um nach rechts abzubiegen. Unerwartet wird der Abbiegevorgang abgebrochen, woraufhin der Fahrradfahrer auf den PKW auffährt und stürzt. Der Fahrradfahrer wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der PKW-Fahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478/958600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell