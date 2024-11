Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl

Artern (ots)

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei seit Mittwochabend im Kyffhäuserkreis. Ein bislang unbekannter Täter befand sich gegen 17.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Kachstedter Straße. Dort verstaute er mehrere Päckchen Kaffee in seinem Rucksack. Eine Mitarbeiterin sprach den Kaffee-Dieb schließlich im Bereich der Kasse an und forderte zur Zahlung der Waren auf. Daraufhin wurde sie von dem Unbekannten bedroht. Dieser flüchtete schließlich mit dem gestohlenen Kaffee im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Geschäft. Der Mann war etwa 1,80 m bis 1,85 m groß und dunkel gekleidet. Er führte einen Rucksack bei sich und sprach mit russischem Akzent. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Tel. 03466/3610 zu melden.

Aktenzeichen: 0300848

