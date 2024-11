LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Oldisleben (ots) - Der Polizei in Artern wurde am Mittwoch mitgeteilt, dass in der Esperstedter Straße an mehreren parkenden Autos Reste von Eiern festgestellt worden. Vier Fahrzeuge, darunter zwei Volkswagen, ein Mazda und ein Ford waren hiervon betroffen. Die Polizeibeamte konnten an den Autos keine Beschädigungen durch die Eierwürfe feststellen, leiteten jedoch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein, da die Reinigung der Fahrzeuge ...

mehr