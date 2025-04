Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Ergänzende Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta +++

Weitere Festnahmen und Durchsuchungen im Kontext des Verdachts des schweren Bandendiebstahls zum Nachteil von Schaustellern und Zirkusbetreibern

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ermittelt bereits seit Frühjahr 2023 unter der Leitung der Zentralstelle zur Bekämpfung organisierter und bandenmäßiger Wohnungseinbruchkriminalität der Staatsanwaltschaft Osnabrück in einem groß angelegten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls.

Die Ermittlungen richten sich gegen eine reisende Tätergruppierung aus dem europäischen Ausland. Die Tätergruppierung steht im Verdacht, bereits seit mehreren Jahren zahlreiche Wohnungseinbrüche zum Nachteil von Schaustellern, Zirkusbetreibern und Geschäftsleuten in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt begangen und dabei zum Teil hohe Bargeldsummen und Schmuck erlangt zu haben.

In diesem Zusammenhang erfolgten bereits am Samstag, den 15. März 2025 drei Festnahmen von Bandenmitgliedern nach einer unmittelbar zuvor verübten Tat in Weilburg.

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5993368

Im Nachgang dauerten die Ermittlungen weiter an, sodass Erkenntnisse über eine erneute bevorstehende Tatbegehung von mutmaßlichen Mitgliedern dieser Bande gewonnen werden konnten.

Die Täterverdächtigen begaben sich nach Korschenbroich (Rhein-Kreis-Neuss) und drangen in ein Wohnhaus ein. Hier wurde nach den ersten Ermittlungen Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe entwendet.

Nach kurzer Flucht über die Autobahn in Richtung der niederländischen Grenze konnten Spezialkräfte des Bundeskriminalamtes in einem Gewerbegebiet nahe der Anschlussstelle Wachtendonk die Festnahme vollziehen.

Bei den Festgenommenen handelte es sich um zwei Männer im Alter von 45 und 25 Jahren sowie einen Heranwachsenden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die drei Beschuldigten am Sonntag, den 30.03.2025 nach Vorführung beim Amtsgericht in Kleve (NRW) in Untersuchungshaft genommen. Nach der Festnahme schlossen sich richterlich angeordnete Durchsuchungsmaßnahmen der von den Beschuldigten genutzten Wohnmobile auf einem Campingplatz in der Nähe von Wuppertal an. Örtliche Unterstützungskräfte konnten hier Funkgeräte und potentielle Tatwerkzeuge beschlagnahmen. Das Tatfahrzeug wurde abschließend ebenfalls als Beweismittel beschlagnahmt.

Neben Kräften der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta waren Kräfte des Bundeskriminalamtes, des Polizeipräsidiums Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) und der Kreispolizeibehörde Kleve (Nordrhein-Westfalen) am Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell