Polizei Duisburg

POL-DU: DU-Aldenrade: Hinweise auf Handeltreiben nach Drogenfund in Wohnung

Duisburg (ots)

Bei der Kontrolle auf der Friedrich-Ebert-Straße in Aldenrade wurden Polizeibeamte aufmerksam, als sie Freitag kurz nach Mitternacht (31.05.2024) in der Wohnung eines 44-Jährigen mehrere Dutzend leerer Druckverschlusstüten, ein Schweißgerät für Plastikfolie und in Plastikfolie verschweißtes Cannabis offen liegen sahen. Auf Anordnung der darauf verständigten Staatsanwaltschaft Duisburg wurde die Wohnung des Mannes durchsucht und weitere Drogen gefunden und sichergestellt. Aber nicht nur Drogen, sondern auch verbotene Gegenstände konnten durch die Polizisten gefunden werden. Das sichergestellte Beweismaterial deutet darauf hin, dass der Mann Drogen nicht nur selbst konsumierte, sondern auch damit Handel betrieben haben könnte. Daher wurde er vorläufig festgenommen. Noch heute wird ein Haftrichter oder eine Haftrichterin beim Amtsgericht Duisburg entscheiden, ob der Mann wieder nach Hause gehen darf oder in Untersuchungshaft genommen wird. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen werden vom Kriminalkommissariat 24 geführt und dauern noch an.

