POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Lagerhalle

Lingen (ots) - Zwischen dem 4. und dem 6. Juni kam es im Bereich der Karlstraße / Adolfstraße in Lingen zu mehreren Beschädigungen an Pkw. Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte an zwei Pkw mit einem bislang unbekannten Gegenstand den Lack. An einem Pkw wurde der Buchstabe "H" in den Lack geritzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu der Täterschaft machen können, sich bei der Polizei in Lingen unter der 0591/87-0 zu melden. Rückfragen ...

