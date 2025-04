Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - PKW entzieht sich einer Kontrolle / Jugendlicher Fahrer

Am Mittwoch, den 02.04.2025, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung einen PKW im Bereich der Oldenburger Straße zu kontrollieren. Die Anhaltesignale des Streifenwagens wurden durch den PKW-Führer missachtet. Im Rahmen einer kurzen Verfolgungsfahrt mit nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr dieser zwei rot-zeigende Ampeln. Nachdem der PKW-Führer schlussendlich von sich aus anhielt, stellten die Beamten fest, dass der noch jugendliche Fahrer aus Vechta nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Desweiteren war der geführte PKW nicht zugelassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Vechta - Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 02.04.2025, befuhr eine unbekannte PKW-Führerin die Driverstraße. Im Einmündungsbereich mit der Antoniusstraße übersah diese einen kreuzenden Fahrradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 16-jährige Fahrradfahrer aus Vechta wurde leicht verletzt. Als der Sachverhalt zwischen beiden Parteien eigenständig geklärt wurde, wurden wahrscheinlich versehentlich falsche Informationen übermittelt. Die PKW-Führerin bzw. weitere Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung setzen.

Lohne - Baum beschädigt / Hoher Sachschaden Mitarbeiter der Stadt Lohne stellten im Rahmen einer Spielplatz- und Baumkontrolle einen massiven Schaden an einer ca. 40 Jahre alten Birke auf einem Spielplatz an der Buchenstraße in Lohne fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Birke mittels Säge rundherum angesägt. Unbekannte Täter müssten in der Zeit von Mittwoch, den 05.03.2025 bis Donnerstag, den 27.03.2025, diesen Schaden (ca. 6000,- EUR) verursacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Holdorf - Brand einer Außenfassade

Am Mittwoch, den 02.04.2025, geriet gegen 13:50 Uhr die Außenfassade bzw. Verkleidung einer Hallenwand in der Neuenkirchener Straße in Brand. Der Betrieb eines Ofens hatte das Feuer offenbar verursacht. Die Freiwillige Feuerwehr Holdorf konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Steinfeld - PKW und Motorrad beschädigt / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 02.04.2025, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr betrat ein unbekannter Täter den Hinterhof eines Grundstückes an der Großen Straße und beschädigte einen dort abgestellten PKW und ein Motorrad. Der Sachschaden wurde auf ca. 300,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05491/999360 entgegen.

Damme - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, den 02.04.2025, wurde gegen 23:20 Uhr ein 21-jähriger PKW-Führer im Bereich der Steinfelder Straße kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Einfluss von THC. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Mittwoch, den 02.04.2025, befuhr ein 40-jähriger PKW-Führer aus Damme die Mühlenstraße in Fahrtrichtung Innenstadt und beabsichtigte nach links in den Jugendherbergsweg abzubiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende, bevorrechtigte 14-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Dammerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell