Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta / Langförden - Auffahrunfall / Drei Personen leicht verletzt

Am Dienstag, den 01.04.2025, kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem LKW auf der Hauptstraße / Ecke Oldenburger Straße in Langförden. Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein 31-jähriger PKW-Führer aus Vechta mit zwei weiteren Insassen (weiblich, 49 J, männlich, 5 J.) verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich anhalten. Beim Anfahren vor der dortigen Ampelanlage fuhr ein nachfolgender 57-jähriger LKW-Fahrer aus Visbek auf den PKW auf, setzte seine Fahrt danach jedoch in Richtung Holtruper Straße fort. Er konnte im Nahbereich angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Bei dem Zusammenstoß wurden die drei PKW-Insassen leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- EUR.

Vechta / Defekte Heizung sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Dienstag, den 01.04.2025, wurde gegen 09:03 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus am Mühlendamm in Vechta gemeldet. Die angeforderten Freiwilligen Feuerwehren aus Vechta und Langförden waren mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort und konnten einen Defekt an der Heizungsanlage als Ursache ausfindig machen. Die Heizungsanlage wurde abgestellt, ein Feuer musste nicht gelöscht werden.

Lohne - Mann entblößt sich auf Fahrrad

Am Dienstag, den 01.04.2025, entblößte sich ein 23-jähriger Mann aus Lohne gegen 13:25 Uhr vor mehreren Passantinnen auf einem Fahrrad fahrend in der Bahnhofstraße in Lohne. Nach bisherigen Erkenntnissen manipulierte er an seinem Geschlechtsteil und setzte seine Fahrt in Richtung Bahnhof fort. Dort konnte er von Polizeibeamten auf dem Bahnsteig festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass das mitgeführte Fahrrad zuvor entwendet wurde. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde er der Polizeidienststelle zugeführt und im Anschluss entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Lohne - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am Dienstag, den 01.04.2025, befuhr eine 18-jährige PKW-Führerin aus Essen (Oldb) und zwei weiteren Insassen (weiblich, 18 J. und männlich, 19. J.) die Märschendorfer Straße in Fahrtrichtung Märschendorf. Vor ihr beabsichtigte eine 25-jährige PKW-Führerin aus Lohne nach links auf ein Grundstück einzubiegen und verringerte in diesem Zusammenhang die Geschwindigkeit. In diesem Moment scherte die Essenerin zum Überholen aus und übersah den Abbiegevorgang. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge das Fahrzeug der Essenerin vor einen Baum am Straßenrand prallte. Die drei Insassen des betroffenen Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Die Lohnerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- EUR.

Steinfeld - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Dienstag, den 01.04.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:45 Uhr einen 28-jährigen PKW-Führer ohne deutschen Wohnsitz im Bereich der Graf-von-Galen-Straße. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf die Beeinflussung durch Kokain und Amphetamine. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Am Mittwoch, den 02.04.2025 wurde ein weiterer PKW-Führer ohne deutschen Wohnsitz im Bereich Kampshövel kontrolliert. Auch hier verlief ein Drogenvortest positiv auf THC und Amphetamine. Nachdem eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde wurden in beiden Fällen Sicherheitsleistungen einbehalten.

Damme - Sachbeschädigung an PKW

Unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand am Dienstag, den 01.04.2025, zwischen 17:25 Uhr und 18:15 Uhr, einen PKW auf einem Schotterparkplatz an der Großen Straße in Damme. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491/999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Dieseldiebstahl

In der Nacht von Montag, den 31.03.2025, auf Dienstag, den 01.04.2025, entwendeten unbekannte Täter eine große Menge Diesel-Kraftstoff aus einem LKW, welcher auf einem Parkplatz an der Straße Hörster Heide abgestellt war. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell