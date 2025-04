Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Rasenmähertraktors

Im Zeitraum von Mittwoch, den 26.03.2025 (16:00 Uhr), bis Samstag, den 29.03.2025 (10:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter einen Rasenmähertraktor aus einer Halle auf dem Grundstück einer Hofstelle an der Straße Stiege. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491/999360 entgegen.

Damme - Trunkenheit im Verkehr / E-Scooter nicht versichert

Am Montag, den 31.03.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 11:22 Uhr einen 41-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Damme auf der Steinfelder Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der mitgeführte E-Scooter nicht versichert war. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol (1,03 Promille) und Betäubungsmitteln. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf

In der Zeit von Donnerstag, den 27.03.2025 (18:00 Uhr) bis Samstag, den 29.03.2025 (20:00 Uhr) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß an der Kirchstraße abgestellten PKW VW Golf. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446/959710 entgegen.

Vechta - PKW zerkratzt / Zeugenaufruf

In der Zeit von Montag, 17.03.2025, bis Donnerstag, 27.03.2025, zerkratzte ein unbekannter Täter einen an der Kolpingstraße in Vechta abgestellten PKW Mercedes. Der Sachschaden wurde auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von THC

Am Dienstag, den 01.04.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:20 Uhr einen PKW-Führer aus Vechta in der Marschstraße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass Vechtaer erst 17 Jahre alt und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem verlief ein Vortest im Hinblick auf Betäubungsmittel positiv auf THC. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Minderjährige an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Montag, den 31.03.2025, kam es gegen 10:50 Uhr auf der Lohner Straße / Friesenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pedelec-Fahrer. Ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta beabsichtigte von der Friesenstraße kommend nach rechts auf die Lohner Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten 60-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich dieser leicht und wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Montag, den 31.03.2025, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 20:17 Uhr einen ordnungsgemäß abgestellten PKW Ford Focus, der rechtsseitig der Großen Straße abgestellt war. Dabei wurde der Außenspiegel abgerissen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

In der Zeit von Samstag, 29.03.2025 (15:00 Uhr), bis Sonntag, 30.03.2025 (06:00 Uhr), beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Nieberdingstraße abgestellten Hyundai. Danach verließ der Verkehrsteilnehmer unerlaubt die Unfallstelle. Der Sachschaden wurde auf ca. 2500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492/960660 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell