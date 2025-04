Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Diebstahl eines Sattelaufliegers In der Zeit von Samstag, 29. März 2025 21:00 Uhr bis Sonntag, 30. März 2025 10:00 Uhr entwendeten unbekannte einen beladenen Sattelauflieger. Dieser war in einer Parkbucht in der Bergmannstraße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf rund 70.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen. Bakum - ...

