POL-MFR: (534) 82-jähriger Werner H. aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Veitsbronn (ots) - In der Zeit von Mittwoch (15.05.2024) bis Dienstag (21.05.2024) entwendeten Unbekannte eine große Anzahl an Wechselrichtern von einer Baustelle in Veitsbronn (Lkrs. Fürth). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im genannten Zeitraum entwendeten die Täter insgesamt elf Wechselrichter von einer Baustelle zwischen Kagenhof und Raindorf. Die Wechselrichter haben einen Wert von rund 60.000 Euro. ...

