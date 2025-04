Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Dieseldiebstahl

Im Zeitraum von Mittwoch, den 26.03.2025 (15:00 Uhr) bis Montag, den 31.03.2025 (09:00 Uhr) betraten unbekannte Täter widerrechtlich eine Baustelle an der Ahauser Straße in Essen. Auf dem Baustellengelände entwendeten sie Diesel-Kraftstoff aus einem Bagger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

Essen - PKW prallt gegen Baum und überschlägt sich

Am Montag, den 31.03.2025, kam ein 22-jähriger PKW-Führer aus Löningen auf der Löninger Straße in Fahrtrichtung Bunnen in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Beim Gegensteuern verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam rechtsseitig der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baum und überschlug sich mehrfach. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Unfall lediglich leicht. Der Sachschaden wurde auf ca. 5000,- EUR geschätzt.

Lastrup - Dieseldiebstahl

Im Zeitraum von Freitag, den 28.03.2025 (12:00 Uhr) bis Montag, den 31.03.2025 (07:00 Uhr) betraten unbekannte Täter widerrechtlich eine Baustelle an der Bunner Straße. Hier entwendeten sie aus einem abgestellten Bagger Diesel-Kraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472/932860 entgegen.

Lastrup - Transporter im Graben / Fahrzeugführerin leicht verletzt

Am Montag, den 31.03.2025, befuhr eine 54-jährige Essenerin (Oldb) gegen 07:10 Uhr mit einem Transporter die Linderner Straße aus Richtung Lastrup in Fahrtrichtung Lindern. Kurz hinter der Anschlussstelle B 213 kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und einem Graben zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt.

Cloppenburg - Diebstahl von Werkzeug

Unbekannte Täter warfen im Zeitraum von Freitag, den 28.03.2025 (12:30 Uhr) bis Montag, den 31.03.2025 (07:30 Uhr) mit Steinen eine Scheibe einer Werkstatt an der Kirchhofstraße in Cloppenburg ein. Durch die beschädigte Scheibe hindurch gelangten die Täter an einen Werkzeugkoffer und entwendeten diesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Baumarkt

Am Montag, den 31.03.2025, versuchten unbekannte Täter gegen 22:20 Uhr in die Räumlichkeiten eines Baumarktes am Lankumer Ring zu gelangen. Hierfür entfernten sie gewaltsam ein Zaunelement am Grundstück und betraten den Außenbereich. Im Anschluss wurde eine Fensterscheibe des Baumarktes eingeschlagen. Die unbekannten Täter flüchteten vermutlich aufgrund der Auslösung der Alarmanlage vom Tatort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek - Trunkenheit im Verkehr und keine Fahrerlaubnis

Am Montag, den 31.03.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 11:20 Uhr einen 50-jährigen PKW-Führer aus Emstek in der August-Kühling-Straße. Im Rahmen einer Atemalkoholkontrolle stellte sich ein Wert von 1,51 Promille heraus. Zudem war der Emsteker nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. In der Folge wurden eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Schwerpunktkontrollen hinsichtlich Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr

Bereits am Freitag, den 28.03.2025, führten eine Vielzahl von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta mobile und stationäre Verkehrskontrollen an ausgewählten Örtlichkeiten im Landkreis Cloppenburg durch.

So wurden beispielhaft Geschwindigkeitskontrollen auf der Kellerhöher Straße durchgeführt. Hier konnten bei erlaubten 50 km/h sieben Verstöße geahndet werden. Hervorzuheben war ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel, welcher gegen 21:00 Uhr die Kellerhöher Straße aus Richtung Cloppenburg in Richtung Beverbruch befuhr. Nach Abzug des Toleranzwertes verblieben 128 km/h als vorwerfbare Messung. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Gegen 23:49 Uhr wurde ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus Schwerte auf der Emsteker Straße mit 98 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Auch in diesem Fall wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde gegen 23:28 Uhr ein 42-jähriger PKW-Führer aus Garrel in der Kaiforter Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Insgesamt wurden 27 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, darunter 14 aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, sechs aufgrund mangelhafter Beleuchtung an Fahrrädern und sieben sonstige Verstöße (Widerrechtliche Benutzung des Mobiltelefons, Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, etc.).

Positiv hervorzuheben ist die Erkenntnis einer stationären Verkehrskontrolle im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr im Bereich einer Diskothek am Industriezubringer in Cloppenburg. Im gesamten Kontrollzeitraum waren hier keine nennenswerten Verstöße zu verzeichnen.

Auch in Zukunft werden in regelmäßigen Abständen Schwerpunktkontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell