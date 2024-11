Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann mit zwei Zähnen bespuckt Busfahrer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagabend, 28.11.2024, versuchte ein unbekannter Mann einen Busfahrer zu schlagen und spuckte ihn an. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:00 Uhr wartete ein Busfahrer neben seinem Bus am Hauptbahnhof und ließ erste Fahrgäste einsteigen. Plötzlich näherte sich ein Mann, sprach den Busfahrer an und versuchte ihn vergeblich zu schlagen. Als der Busfahrer dem Mann mitteilte, dass er die Polizei verständigen würde, spuckte der Mann dem Busfahrer in das Gesicht und flüchtete in Richtung Feilenstraße.

Zeugen beschrieben den Mann wie folgt: sehr dünn, 30 bis 35 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und mit einem arabischen Erscheinungsbild. Er soll zudem lockige Haare und lediglich zwei Zähne im Mund haben. Er trug einen dunkelgrauen Pullover und soll ungepflegt gewirkt haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zum beschriebenen Mann beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell