POL-BI: Wiederholte Sachbeschädigungen an Parteibüro - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Minden- Petershagen- Unbekannte beschädigten wiederholt ein Parteibüro in der Mindener Straße, nahe der Alte Fährstraße, in Petershagen. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Die erste Sachbeschädigung erfolgte in der Nacht zu Sonntag, 18.02.2024. Die Täter beschädigten das Schaufenster des Parteibüros und verursachten durch einen Brandsatz auch einen Sachschaden innerhalb des Gebäudes. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5717538

Die Unbekannten sprühten anschließend in der Nacht von Freitag, 29.03.2024, auf Samstag, ein Graffiti auf das Schaufenster des im Erdgeschoss befindlichen Parteibüros.

Zwischen Samstag, 19.10.2024, und Montag, den 28.10.2024, setzten die Täter eine Fahne, welche in 4 Meter Höhe an der Hausfassade des Gebäudes angebracht war, in Brand.

Sie zerstörten zwischen Donnerstag, 14.11.2024, und Montag, den 18.11.2024, den Metallbriefkasten des Büros durch eine unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtung. Durch die Explosion wurde die Briefkastentür gegen die Beifahrertür eines am Straßenrang geparkten VW geschleudert, der beschädigt wurde.

Anhand einer Zeugenaussage könnte die konkrete Tatzeit bei 22:10 Uhr am Sonntagabend, 17.11.2024, liegen. Eventuell flüchteten die Täter mit einem dunklen Kleinwagen.

Am Samstag, 23.11.2024, sprengten die Täter zwischen 04:47 Uhr und 10:47 Uhr erneut den Briefkasten des Parteibüros.

Hinweise zu möglichen Tätern oder andere Hinweis zur Tat werden unter Telefon 0521-5450 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.

