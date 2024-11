Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallfahrer mit Personenbeschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brake - In der Nacht auf Freitag, 29.11.2024, verlor ein Unbekannter die Kontrolle über einen schwarzen Mercedes CLA 200 auf der Herforder Straße, in Höhe Braker Straße. Der Fahrer wird mit einer Personenbeschreibung gesucht.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand befuhr der Mercedes die Herforder Straße gegen 01:00 Uhr in Richtung Herford. Als der Fahrer einen Streifenwagen bemerkte, der den Verkehr überwachte, wendete er das Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bielefeld davon. Der Streifenwagen folgte dem Mercedes, dabei riss jedoch der Sichtkontakt ab.

Auf der Herforder Straße, in Höhe Braker Straße, verlor der Mercedes-Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er in die Braker Straße einbiegen wollte, und kollidierte mit dem Bordstein. Der unbekannte Mann flüchtete nach Zeugenangaben zu Fuß über die Braker Straße in Richtung Bahnhof-Brake. Der Fahrer konnte im Zuge der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das schwer beschädigte Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Der flüchtige Fahrer wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 35 Jahre alt sein. Er hat dunkelblonde Haare, trägt einen Undercut und hat die oberen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Zudem trägt er einen Kinnbart. In der Nacht trug er ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jacke, Handschuhe und eine graue Jogginghose.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Fahrzeug und zum beschriebenen Mann beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

