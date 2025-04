Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Containerbrand beim Entsorgungszentrum Stapelfeld

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstag, den 01.04.2025, gegen 15:05 Uhr, ein Altpapiercontainer auf dem Gelände des Entsorgungszentrums in Stapelfeld in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg rückte mit 22 Feuerwehrkräften aus und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Cloppenburg - Holzreste fangen Feuer

Am Dienstag, den 01.04.2025, gerieten aus bislang unbekannter Ursache Holzreste von Baumfräsearbeiten im Bereich einer Berme am Lankenweg in Cloppenburg / Vahren in Brand. Der Brand erstreckte sich auf ca. 6 qm². Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg war mit zwei Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand mit 16 Einsatzkräften. Sachschaden konnte nicht festgestellt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall / Rollerfahrer leicht verletzt

Am Dienstag, den 01.04.2025, befuhr eine 18-jährige Frau aus Lindern mit ihrem PKW die Fritz-Reuter-Straße, dortige Brücke, in Fahrtrichtung Sevelter Straße. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste übersah dies ein nachfolgender 17-jähriger Rollerfahrer aus Molbergen und fuhr auf. Der Molberger wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500,- EUR.

Löningen - Versuchter Einbruch in Geschäft

In der Zeit von Samstag, den 29.03.2025 (18:00 Uhr) bis Montag, den 31.03.2025 (11:00 Uhr), versuchten unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür zu einem Geschäft in der Lindenallee zu öffnen. Desweiteren wurde auf eine Scheibe eingeschlagen. In das Geschäft gelangten die Täter nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell